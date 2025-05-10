Metrobüs Kazasında 44 Kişi Taburcu

KAZA SONRASI YARALILAR HAKKINDA AÇIKLAMA

İSTANBUL – İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü’nde meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 44 kişinin taburcu olduğunu, 10 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

KAZA DETAYLARI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda meydana gelen kazada, 1 hemşehrimiz hayatını kaybetmiş, 54 vatandaşımız hastanelere nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir.” dedi. Ayrıca olay sonrası tüm ekiplerin hızla olay yerine ulaştığını ve sürecin Valilik koordinasyonunda takip edildiğini belirtti.

Olayla ilgili hem idari hem de adli süreç başlatıldığına dikkat çeken Gül, “Hayatını kaybeden hemşehrimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” ifadelerine yer verdi. Kazanın ardından yaralıların ihtiyaçları ve sağlık durumları ile ilgili bilgiler titizlikle takip edilmeye devam ediyor.