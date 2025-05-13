Metrobüs Motoru Yandı, Seferler Durduruldu

METROBÜS YANGINI KAĞITHANE’DE MEYDANA GELDİ

İstanbul’un Kağıthane bölgesinde, Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı’nda bir metrobüsün motor kısmında yangın çıkıyor. Yangınla ilgili görevliler hızlıca harekete geçerken, metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşanıyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELİRSİZ

Yangın, saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü yönünde hareket eden metrobüsün motor kısmında, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı gerçekleşiyor. Metrobüs sürücüsü, hemen yolcuları tahliye ederek yangına müdahale ediyor. Güvenlik görevlisinin yangın tüpüyle yaptığı müdahale sonucunda alevler kontrol altına alınıyor.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Yaşanan yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli bir aksama yaşanıyor. Ancak, yangına yapılan etkili müdahalenin ardından motor kısmı yanan metrobüs duraktan çekiliyor ve seferler yeniden normale dönüyor.