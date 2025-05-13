Metrobüs Şoförünün İfadesi Açıklandı

TUTUKLANAN METROBÜS ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 57 kişinin yaralandığı olay sonrası, şoför Şaban Ş. tutuklandı. Şaban Ş.’nin emniyetteki ifadesi kamuoyuna yansıdı. İfadesinde, “Durağa 20 metre kala frene basmaya başladım, metrobüs yavaşlamadı. Yandaki duvara çarpmak için direksiyonu kırdım ancak metrobüse çarptım” diye belirtti.

KAZA ANINI ANLATTI

Şoför, olay öncesi durumu detaylı bir şekilde açıkladı. “12.57’de göreve başladım. İlk seferimi TÜYAP-Söğütlüçeşme arasında yaptım. 20 dakika dinlendim ve daha sonra Söğütlüçeşme-TÜYAP seferine başladım. Hava yağmurluydu. Haramidere Sanayi Durağı’na yaklaşırken kontrollü bir şekilde inmeye başladım. Durağa 20 metre kala frene bastım ancak metrobüs yavaşlamadı. Yeniden frene bastım fakat yine yavaşlamadı. Önümdeki metrobüsün yolcu indirdiğini görünce kazanın etkisini en aza indirmek için yandaki duvara çarpmak üzere direksiyonu kırdım; fakat ne yazık ki önümdeki metrobüse çarptım.”

YARALARI VE ÇABALARI

Yaralı yolcuların durumu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirten Şaban Ş., ifadesini şöyle tamamladı: “Ben de yaralandım. Direksiyonda sıkıştım ve direksiyon göğüs kafesimi sıktı. Kazadan sonra ilk şoku atlattıktan sonra kapıları açıp yolcuların tahliye olmasını sağladım. Hızım 40’tı. Kullandığım metrobüs çift körüklü olduğu için diğerlerinden daha uzundu. Kaza günü yağmur sebebiyle beton yol kaygandı. Fren yaptığımda, durduramadım.”