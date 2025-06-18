Metrobüs, Vinç ile Bariyere Çarptı

KAZA VE SONUÇLARI

Haliç Köprüsü’nde arızalı bir metrobüsü çeken vinç bariyere çarptı. Bu çarpışmanın sonucunda savrulan metrobüste hasar oluştu. Çekici ve metrobüsün şoförü yaralandı. Metrobüs seferlerinde çift yönlü aksaklıklar yaşandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu üzerindeki Haliç Köprüsü’nde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ

Edirnekapı yönüne giden arızalı metrobüsü çeken vinç, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-100 karayolu ile metrobüs yolunu ayıran çelik bariyerlere çarptı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve İETT ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kaza sonucu hafif yaralanan çekici şoförü ve metrobüs şoförüne gerekli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

TRAFFİK AKIŞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Kaza nedeniyle metrobüs hattında seferler aksadı ve çift yönlü olarak yoğunluk oluştu. Ancak metrobüsün çekilmesi ile birlikte trafik akışı normale döndü. Polis, D-100 Karayolu’ndaki trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.