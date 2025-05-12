Metrobüs Yangını, Seferlere Aksama Neden Oldu

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Kağıthane’de Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı’nda metrobüsün motor kısmında bir yangın meydana geldi. Görevlilerin müdahale etmesiyle birlikte metrobüs seferlerinde kısa bir süre aksama yaşandı. Yangın, saat 21.30 sıralarında Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı’nda, Beylikdüzü yönünde ortaya çıktı.

YOLCULARIN TAHLİYESİ VE MÜDAHALE

Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Yangını fark eden metrobüs şoförü, araçta bulunan yolcuları hızlıca tahliye ederek yangına müdahale etti. Aynı zamanda duraktaki güvenlik görevlisi yangın tüpü ile olaya anında müdahale ederek alevleri söndürdü.

SEFERLERİN NORMALE DÖNMESİ

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde yaşanan kısa süreli aksamanın ardından, motor kısmı hasar gören metrobüs duraktan çekildi. Yangına zamanında yapılan müdahale ile birlikte metrobüs seferleri normal akışına döndü.