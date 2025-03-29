Metrobüste Kavga: Yaralı ve Gözaltı Var

OLAYIN MEYDANA GELİŞİMİ

Şişli Gayrettepe metrobüs istasyonu çıkışında, 4 Nisan Cumartesi günü saat 19.50 sıralarında bir olay yaşandı. Duygu B. ve G.B. arasında başlayan tartışma, yakınlarıyla yürüyen iki kadının laf atmasıyla büyüdü. Tartışmanın daha da alevlenmesi üzerine Duygu B., G.B.’ye istasyon içerisinde tekme attı. Ardından tarafların yakınları araya girerek iki kadını ayırdı.

TAKİP VE SALDIRI

Duygu B., daha sonra merdivenleri kullanarak yukarı çıkan G.B.’nin arkasından koşmaya başladı. Burada G.B.’ye saldıran Duygu B., G.B.’nin yaptığı hareketle dengesini kaybedip merdivenlerden düştü. Olayda Duygu B. yaralanırken, G.B. dışarı çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananların güvenlik kamera görüntüleri de kaydedildi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİSİN MÜDAHALESİ

Yaralı olan Duygu B., ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda G.B.’nin kimliği tespit edilerek polis tarafından gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM VE SERBEST BIRAKILIŞ

Emniyette ifadesi alınan G.B. hakkında “Kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Savcılık kararıyla G.B., emniyetten serbest bırakıldı.