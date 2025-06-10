Metroda Kavga Çıktı, Olay Büyüdü

METRODA YAŞANAN OLAY

Bursa metrosunda gerçekleşen olay, evli iki çift arasında yaşanan yer kavgasıyla başladı. Dün öğle saatlerinde bayram gezmesine çıkan iki ayrı çift, koltuk için tartışmaya girdi. Bir kişi, diğerinin karısına “süslenmiş gelmiş buraya” deyince ortam bir anda gerildi.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Söz konusu ifade üzerine öfkelenen kadının eşi, “sana ne benim karımın süsünden” diyerek karşı tarafa doğru yürüdü. Metrodaki diğer yolcular, durumu kontrol altına alarak kavganın büyümesini engelledi.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Küçük çocukların da bulunduğu metroda yaşanan bu olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve izleyenlerden büyük bir tepki topladı. Olay, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.