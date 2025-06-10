Metroda Süs Kavgası Çıktı

METRODA YAŞANAN GERGİNLİK

Bursa metrosunda, evli iki çift arasında meydana gelen yer kavgası, bir kişinin diğerinin eşine yönelik “süslenmiş gelmiş buraya” şeklindeki sözüyle alevlendi. Bu söylem üzerine ortalık kısa sürede karıştı ve olayın büyümemesi için metro yolcuları devreye girmek zorunda kaldı.

KAVGA BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ

Dün öğle saatlerinde gerçekleşen olay, bayram gezisi için metroda bulunan iki çift arasında yer verme tartışmasıyla başladı. Gerginlik aniden tırmanınca, bir eş diğer kadına yönelik hakaretler yağdırarak üzerine yürüdü. “Sana ne benim karımın süsünden” dediği sırada, olay yerinde bulunan yolcular müdahale ederek kavganın daha fazla büyümesini engelledi.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Küçük çocukların da bulunduğu metrodaki kargaşa, sosyal medya kullanıcıları tarafından olumsuz tepki aldı. Olayın görüntüleri geniş bir kitleye ulaştı ve izleyenlerin dikkatini çekti.