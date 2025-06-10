Metroda Süs Kavgası Yaşandı

METRODA YER KAVGASI

Bursa’da, evli iki çift arasında metroda yaşanan bir durumda yer kavgası meydana geldi. Olay, biri diğerinin eşine “süslenmiş gelmiş buraya” dediğinde patlak verdi. Bu sözler üzerine öfke krizi geçiren kadının eşi, “Sana ne benim karımın süsünden” diyerek ses yükseltti ve kişinin üzerine yürüdü.

KAVGA BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ

Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bayram gezmesine çıkan iki ayrı çift, metroda yer vermek konusunda anlaşmazlık yaşadı. Gerginliğin arttığı ortamda, bir şahıs diğer kadına söyledikleriyle durumu felakete dönüştürmeyi başardı. Ancak, metrodaki diğer yolcuların zamanında müdahalesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Metroda yaşanan olay esnasında bazı küçük çocukların da bulunması, durumu daha da hassas hale getirdi. Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok kişi bu duruma sert tepkiler gösterdi.