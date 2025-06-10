Metroda Süslü Kavga Yaşandı

METRODA YAŞANAN SÜS KAVGASI

Olay, Bursa’nın metrosunda yaşandı ve iki evli çift arasında bir yer kavgası patlak verdi. Durum, bir erkeğin diğerinin eşine “süslenmiş gelmiş buraya” demesiyle gerginleşti ve ortam aniden hareketli bir hale geldi. Bu ifadeye sinirlenen kadının eşi, “sana ne benim karımın süsünden” diyerek karşı tarafa doğru yürüdü.

KAVGA BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ

Yaşanan bu gergin anlar, metrodaki diğer yolcular tarafından dikkatle takip edildi ve kısa sürede müdahale ile kavga büyümeden kontrol altına alındı. Olay, bayram gezmesine çıkan iki ayrı çift arasında geçen yer verme mücadelesi ile başladı. Metroda küçük çocukların da bulunması, durumu daha da hassas hale getirdi. Olayın görüntüleri sosyal medya üzerinden hızla yayıldı ve büyük tepki topladı.