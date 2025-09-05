Metropolitan Zirve Başladı Selanik’te

METROPOLITAN ZİRVESİ BAŞLADI

Güneydoğu Avrupa’da iş birliklerinin artması ve bölgenin kalkınması amacıyla Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen Metropolitan Summit etkinliği başladı. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen zirvede eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Dr. Egemen Bağış, “Türkiye ve AB: Stratejik Ortaklığın Değerlendirilmesi” başlıklı konuşmasıyla dikkat çekti. Bağış, Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’yi dışlamak Avrupa’nın savunma ekosistemini zayıflatmakta ve kendi özerkliğini baltalamaktadır. Türkiye çoğu zaman Avrupa’nın ilk savunma hattı olmuştur. Bir gün yine ansızın Avrupa’nın imdadına yetişmemiz gerekebilir. Türkiye Avrupa’nın komşusu değil. Türkiye Avrupa’dır ve Avrupa’nın geleceğidir” ifadelerini kullandı.

SELANİK’İN TARİHİ ÖNEMİNE VURGU

Selanik Metropolitan Summit’e 47 ülkeden 500’ü aşkın diplomat, bürokrat ve gazeteci katılım sağladı. Açılış konuşmasını eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un yaptığı zirvede Bağış, konuşmasında Selanik’in tarihi önemine de değindi. “Tarih boyunca kültürlerin, inançların ve fikirlerin buluşma noktası olan bu şehir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir liderin doğum yeridir. Bugünkü konuşmamın konusu olan Türkiye’nin Avrupa kurumlarıyla etkileşimi yalnızca güncel bir siyasi hedef değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temeline işlenmiş bir vizyonun devamıdır” diyerek düşüncelerini paylaştı.

BİRİKİM VE DOSTLUK VURGUSU

Bağış, zirvede kendisine ev sahipliği yapan eski AB Komiseri Dimitris Avramopoulos’a teşekkür ederek, “Dostluğumuz otuz yılı yakın bir süredir devam ediyor ve bu dostluk, zorlu zamanlarda bile iki ulus arasında barışın güvencesi olmuştur” dedi. Ayrıca, Yunanistan’ın eski Belediye Başkanı Yiannis Boutaris’e de selam göndererek, ısınırlık ve kültürel benzerliklere vurgu yaptı. Bağış, Avrupa’nın mevcut krizi ve Türkiye’nin bu süreçteki rolü hakkında önemli gözlemlerini dile getirdi.

AVRUPA GÜVENLİĞİ İÇİN STRATEJİK GÖRÜŞ

Bağış, Avrupa’nın karşılaştığı zorlukları şu sözlerle özetledi: “Ukrayna’daki savaş, Gazze’deki trajediler ve Suriye’deki durum, Avrupa’nın dış politika ve güvenlik alanında acil bir vizyon gerektirdiğini göstermektedir.” Ayrıca, Avrupa’nın kendi içindeki belirsizliklerin, dış politikada bölünmeye yol açmaması gerektiğini belirtti. Bağış, “AB, stratejik özerkliğe ulaşamaz mı? Türkiye, AB’nin güvenliğinde güçlü bir aktör olmak için katkı sağlamaya hazır” diyerek Türkiye’nin rolüne dikkat çekti.

İŞBİRLİĞİ VE BÜTÜNLÜK VURGUSU

Bağış, Türkiye’nin AB’nin ticaret ve enerji güvenliğinde önemli bir konumda olduğunu belirterek, “Tedarik zincirlerini güvence altına alırız ve Avrupa’nın enerji koridoru görevini üstleniriz” dedi. Ayrıca, “Adil ve güvenilir bir genişleme süreci, Avrupa’nın barışa ve güvenliğe yapacağı en iyi yatırımdır. Türkiye’nin AB güvenlik ve savunma girişimlerine uyumu, yalnızca katılım sürecimizin hızlı bir şekilde yeniden başlamasıyla sürdürülebilir olabilir” diyerek sonunda Türkiye’nin Avrupa’nın geleceğindeki yerinin önemini vurguladı.

TÜRKİYE’Yİ GÖZ ARDI ETMEK RİSKİ

Bağış, Türkiye lehine iş birliklerinin yetersiz kalmasını eleştirerek, “Ne yazık ki bazı üye devletler bu tür iş birliklerini engellemektedir. Bu Avrupa’nın güvenlik çıkarlarına zarar vermektedir” diyerek Türkiye’nin önemine dikkat çekti. “Türkiye’nin Avrupa’da uzun yıllardır bir barış elçisi olduğunu ve Avrupa’nın bunun avantajlarından nasıl yararlanabileceği konusunda bilinçli olması gerektiğini” vurguladı. Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayarak Türkiye’nin stratejik konumunu ve barışçıl rolünü aktardı.