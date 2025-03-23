Metruk Bina Molozları Can Aldı

SALGINDA YAŞANAN TRAJEDİ

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yer alan bir evin bahçesinde bulunan terkedilmiş binanın molozlarını kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışma sırasında, duvarın altında kalarak hayatını kaybeden 66 yaşındaki taekwondo hocası Aydın Demiröz, son yolculuğuna uğurlandı. Olay, Batakköy Mahallesi’nde bulunan 10012. Sokak üzerinde gerçekleşti. Taekwondo hocası Demiröz, evinin bahçesindeki eski binanın molozlarını kaldırmak için kepçe operatörü A.E.’yi davet etti. Moloz kaldırma işlemi sırasında Demiröz, talihsiz bir biçimde duvarın altında kaldı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun acil olarak bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, duvarın altında kalan Demiröz’ü kurtaramayı başardı ancak hastaneye kaldırıldığında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk babası olan Demiröz’ün cenazesi, hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Gazi Süleyman Paşa Camii’nde öğle vakti kılınan namazın ardından, Batakköy Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TOPLUMUN YASINA ORTAK OLDUĞU MOMENT

Aydın Demiröz’ün ani vefatı, çevresinde derin bir üzüntü yarattı. Taekwondo hocası olarak tanınan Demiröz’ün hayatı, birçok insana örnek olmuştu. Olayın ardından, söz konusu çalışmalardaki güvenlik önlemlerinin ve yapılacak uyarıların önemine dair tartışmalar yeniden gündeme geldi.