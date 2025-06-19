Metruk Evde Yangın, İtfaiye Söndürdü

YANGIN METRUK EVDE ÇIKTI

Çankırı’da, Alibey Mahallesi Keçe Kasım Sokak’ta bulunan metruk bir evde, henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte hızlı bir şekilde müdahale için bölgeye AFAD, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ayrıca, yangının söndürülmesi sürecine vatandaşların da katılımıyla destek sağlandı. Yangının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.