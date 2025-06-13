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Metruk Evler Zarar Gördü, Yangın Devam Ediyor

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ

İzmir’in Karaburun ilçesinde meydana gelen orman yangınına; AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Arazinin dağlık yapısı ve etkili rüzgar sebebiyle söndürme çalışmaları zorluk yaşıyor.

BİREYSEL DESTEKLER VE UYARILAR

Bölgede bulunan beton santralinin çalışanlarıyla beraber vatandaşlar, bireysel araçları ve tankerleriyle söndürme çabalarına katkı sağlıyor. Jandarma, Manal Koyu civarında ev sahiplerini, evlerini boşaltmaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin sürdürdüğü müdahale ile alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması engelleniyor. Yangın nedeniyle biri metruk olmak üzere toplam iki ev zarar görüyor. Yanan ormanlık alan ise havadan görüntüleniyor.

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