Mevduat Faiz Oranları Yükseldi, Rekabet Arttı

MEVDUAT FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

Şubat ayı sonlarına kadar düşüş eğiliminde olan mevduat faiz oranları, Mart ayında dikkat çekici bir sıçrama gösteriyor. 7 Mart haftasında yüzde 51,45 seviyesine kadar gerileyen faiz oranları, 14 Mart haftasında ise yüzde 49,91’e kadar düştü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayında aldığı sürpriz kararla, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 49’a çıkarması, TL’ye geçişi teşvik ediyor ve piyasalara sağlanan likidite desteği, faiz oranlarında bir toparlanmayı beraberinde getiriyor.

BANKALARDA FAİZ ORANLARI YENİLENİYOR

Merkez Bankası’nın faiz artışının ardından, birçok banka müşteri çekmek amacıyla mevduat faizlerini yükseltmeye başladı. Bu güncellemeler, bankaların faiz oranlarını daha cazip hale getiriyor. Son günlerde, 1 ve 3 aylık vadeli mevduat faiz oranlarının bazı bankalarda yüzde 52 seviyesine kadar yükseldiği gözlemleniyor.

6 AYLIK VADEDE EN YÜKSEK GETİRİLER

214 Mayıs 2025 itibarıyla, 5 milyon TL’nin 6 ay vadeli mevduat faiz getirisi bankalara göre şu şekilde şekilleniyor:

Yapı Kredi: %49 faiz oranı ile vade sonu getirisi 6.069.140 TL, net kazancı 1.069.140 TL.

Garanti BBVA: %45,5 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.992.773 TL, net kazancı 992.773 TL.

Fibabanka: %45 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.981.863 TL, net kazancı 981.863 TL.

Denizbank: %41 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.894.586 TL, net kazancı 894.586 TL.

QNB Finansbank: %36 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.785.490 TL, net kazancı 785.490 TL.

Türkiye Finans: %42 kar oranı ile vade sonu getirisi 5.916.405 TL, net kazancı 916.405 TL.

Akbank: %44 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.960.044 TL, net kazancı 960.044 TL.

İş Bankası: %36,5 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.796.400 TL, net kazancı 796.400 TL.

Alternatif Bank: %42 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.916.405 TL, net kazancı 916.405 TL.

Vakıf Katılım: %30,8 kar oranı ile vade sonu getirisi 5.672.031 TL, net kazancı 672.031 TL.

Enpara: %39 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.850.948 TL, net kazancı 850.948 TL.

TEB (Marifetli Hesap): %41,5 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.905.496 TL, net kazancı 905.496 TL.

Odea: %30 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.654.575 TL, net kazancı 654.575 TL.

Albaraka: %41,08 kar oranı ile vade sonu getirisi 5.896.332 TL, net kazancı 896.332 TL.

Ziraat Bankası: %30 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.654.575 TL, net kazancı 654.575 TL.

REKABETİN ARTMIŞ OLMASI

Güncel faiz oranları, bankalar arasındaki rekabetin arttığını gösteriyor. Bu durum, müşterilere daha cazip faiz getirileri sağlarken bankalar için de müşteri portföyünü genişletme fırsatı sunuyor. 6 ay vadeli mevduat faizlerinde en yüksek getiriyi sağlayan bankalar, yatırımcılara cazip seçenekler sunuyor. Bu gelişmeler, Türk Lirası’na olan güveni artırabilir ve tasarruf sahiplerinin mevduat hesaplarını artırmalarına zemin hazırlayabilir.