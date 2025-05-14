Mevduat Faiz Oranları Zirvede: 5 Milyon TL Getirisi Yükseldi

MEVDUAT FAİZ ORANLARINDAKİ YENİ DÖNEM

Şubat ayı sonuna kadar düşüş gösteren mevduat faiz oranları, Mart ayı içerisinde önemli bir artış göstermeye başladı. 7 Mart haftasında yüzde 51,45 seviyesine gerileyen faiz oranları, 14 Mart haftasında ise yüzde 49,91’e kadar düştü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayındaki beklenmedik kararı, gecelik borç verme faizi oranını yüzde 49’a çıkarmasıyla birlikte TL’ye geçişi teşvik ettikten sonra piyasalara sağlanan likidite desteği, faiz oranlarında bir toparlanmaya yol açtı.

BANKALAR FAİZ ORANLARINI ARTIRIYOR

Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrasında birçok banka, müşteri çekebilmek amacıyla mevduat faiz oranlarını artırmaya yöneldi. Bu güncellemeler bankaların faiz oranlarını daha cazip hale getirdi. Şu günlerde, 1 ve 3 aylık vadeli mevduat faiz oranlarının bazı bankalarda yüzde 52 seviyesine kadar yükseldiği gözlemleniyor.

EN YÜKSEK FAİZ GETİRİSİ SUNAN BANKALAR

214 Mayıs 2025 itibarıyla 5 milyon TL’nin 6 ay vadeli mevduat faiz getirisi bankalar arasındaki farklılık gösterecek şekilde şöyle sıralanıyor: Yapı Kredi: %49 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 6.069.140 TL, net kazanç 1.069.140 TL. Garanti BBVA: %45,5 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.992.773 TL, net kazanç 992.773 TL. Fibabanka: %45 faiz ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.981.863 TL, net kazanç 981.863 TL. Denizbank: %41 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.894.586 TL, net kazanç 894.586 TL. QNB Finansbank: %36 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.785.490 TL, net kazanç 785.490 TL. Türkiye Finans: %42 kar oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.916.405 TL, net kazanç 916.405 TL. Akbank: %44 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.960.044 TL, net kazanç 960.044 TL. İş Bankası: %36,5 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.796.400 TL, net kazanç 796.400 TL. Alternatif Bank: %42 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.916.405 TL, net kazanç 916.405 TL. Vakıf Katılım: %30,8 kar oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.672.031 TL, net kazanç 672.031 TL. Enpara: %39 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.850.948 TL, net kazanç 850.948 TL. TEB (Marifetli Hesap): %41,5 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.905.496 TL, net kazanç 905.496 TL. Odea: %30 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.654.575 TL, net kazanç 654.575 TL. Albaraka: %41,08 kar oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.896.332 TL, net kazanç 896.332 TL. Ziraat Bankası: %30 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.654.575 TL, net kazanç 654.575 TL.

REKABET ARTARAK SÜRÜYOR

Güncel faiz oranları, bankalar arasındaki yükselen rekabetin bir göstergesi oluyor. Bu durum, müşterilere daha cazip faiz getirileri sunarken, bankalar için de müşteri portföyünü genişletme fırsatı yaratıyor. 6 ay vadeli mevduat faizlerinde en yüksek getiriyi sağlayan bankalar, yatırımcılara çeşitli seçenekler sunuyor. Bu gelişmelerin Türk Lirası’na olan güveni artırması ve tasarruf sahiplerinin mevduat hesaplarını artırması bekleniyor.