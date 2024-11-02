Mevduat Ve Fonlarda Stopaj Artışı

YENİ STOPAJ ORANLARI HAKKINDA BİLGİ

Parasını Türk Lirası (TL) vadeli mevduatta ve günlük para piyasası TL fonlarında değerlendiren bireyler, bugünden itibaren 2.5 puan daha fazla stopaj ödeyecek. Yeni düzenlemeye göre, 6 aydan kısa vade için stopaj oranı yüzde 10, 1 yıla kadar olan vadelerde ise yüzde 7.5 olarak belirleniyor.

KKM UYGULAMASI VE STOPAJ KESİNTİLERİ

1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 5 olarak uygulanacak. Ayrıca, Katılım Kambiyo Mevduatı (KKM) kapsamında yapılan yatırımlarda da 1 yıldan uzun vadelerde stopaj oranı yine yüzde 5 olarak belirleniyor.