More
Ekonomi

Mevduat Ve Fonlarda Stopaj Artışı

mevduat-ve-fonlarda-stopaj-artisi

YENİ STOPAJ ORANLARI HAKKINDA BİLGİ

Parasını Türk Lirası (TL) vadeli mevduatta ve günlük para piyasası TL fonlarında değerlendiren bireyler, bugünden itibaren 2.5 puan daha fazla stopaj ödeyecek. Yeni düzenlemeye göre, 6 aydan kısa vade için stopaj oranı yüzde 10, 1 yıla kadar olan vadelerde ise yüzde 7.5 olarak belirleniyor.

KKM UYGULAMASI VE STOPAJ KESİNTİLERİ

1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 5 olarak uygulanacak. Ayrıca, Katılım Kambiyo Mevduatı (KKM) kapsamında yapılan yatırımlarda da 1 yıldan uzun vadelerde stopaj oranı yine yüzde 5 olarak belirleniyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

“AJet Uluslararası Ödülü Kazandı”

AJet, havacılık alanında önemli bir organizasyon olan APEX tarafından ödüllendirildi.
Gündem

“Elazığ’da 300 Yıllık Kur’an-ı Kerim”

Elazığ'da, 300 yıldır saklanan altın varaklı el yazması Kur'an-ı Kerim, tarihi değeriyle ilgi odağı haline geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.