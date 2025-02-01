Mevduat ve Fonlarda Stopaj Oranları Artırıldı

MEVDUAT VE FONLARDA STOPAJ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mevduat ve fonlardan elde edilen gelirler üzerinden ödenecek stopaj oranları güncellendi. Türkiye’deki tüm yatırımcıları etkileyen bu değişiklik, Resmi Gazete’de duyuruldu. Mevduat ve fonlardaki stopaj oranları artırılarak, daha önceki düşüş döneminden önceki seviyelere geri döndü. Ayrıca, kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına uygulanan tevkifat oranları da yükseltilerek, diğer Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarıyla uyumlu hale getirildi.

MEVDUATLARDA STOPAJ HIZLA ARTTI

Yapılan yeni düzenlemeye göre, mevduatlarda 6 aya kadar olan vadeler için stopaj oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 7.5’ten yüzde 12’ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseldi. Fonlarda stopaj oranları ise, hisse senedi yoğun, katılım hisse senedi yoğun ve serbest hisse senedi yoğun fonlarda yüzde 0, değişken fonlar ve diğer katılım fonları için ise yüzde 15 olarak belirlendi. Bir yıl boyunca tutulursa, yüzde 50’den fazla yerli hisse taşıyan değişen fonlarda stopaj oranı yine yüzde 0 olarak kalıyor. Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlarda ise tevkifat oranı aynı şekilde yüzde 0 devam ediyor. Yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirler için yapılacak tevkifat oranı, 1 yıldan kısa vadeli olanlarda yüzde 15, diğerlerinde ise yüzde 10 olarak uygulanacak. Yeni stopaj oranları 30 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

YATIRIMCILARIN ETKİLENMESİ

Yatırımcılar, yeni açacakları mevduat hesapları ve fonlarda yeni belirlenen stopaj oranlarının geçerli olacağını görecek. Mevcutta bulunan mevduat ve fonların stopajlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak; ancak mevcut fonuna ekleyecek olanlar için, yeni eklenen fonlarla birlikte güncel stopaj oranı uygulanacak. Bu durumda, mevcut fonuna ekleme yapacak olanlar, başka bir aracı kurum üzerinden fonlarına ekleme yapmaları durumunda, eski fonlarını eski stopaj oranında tutmaya devam edecek. Yeni açılacak mevduatlarda stopaj arttığı için, yatırımcılar daha az faiz geliri elde eder hale gelecek.