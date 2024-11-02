“Mevduat Vergisindeki Artışın Kazanca Etkisi”

MEVDUAT STOPAJ ORANLARI ARTTI

Kasım ayı itibarıyla mevduat stopaj oranlarında bir artış gerçekleşti. Peki, 1 milyon TL’sini mevduata yatıran bir bireyin kazancı ne kadar azalmış durumda? TL mevduatlarına uygulanan stopaj oranları üzerinde yapılan değişikliği Milliyet’te yayımlanan habere göre inceleyecek olursak, 6 aya kadar vadeli mevduatta stopaj oranı yüzde 7,5’ten yüzde 10’a yükseldi. 1 yıla kadar vadeli mevduatlarda ise mevcut oran yüzde 5’ten yüzde 7,5’a çıkarıldı. 1 yıldan daha uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj oranı yüzde 5 olarak uygulanacak.

DEĞİŞİKLİK 31 OCAK 2025’E KADAR GEÇERLİ

Stopaj oranlarındaki bu değişiklikler 31 Ocak 2025 tarihine kadar etkinliğini koruyacak. Özellikle bu artış, yatırımcıların mevduat getirilerinde önemli kayıplara yol açacak. Peki, bu karar sonrası mevduat faizleri ne şekilde etkileniyor? Bankaların, stopajla yaşanan kaybı telafi etmek amacıyla faiz oranlarını yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu.

MEVDUAT SAHİPLERİ %2,5 KAYIP YAŞAYACAK

Konuyu milliyet.com.tr’ye değerlendiren Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Alınan bu kararın bankaların mevduat faizlerini etkileyeceğini düşünmüyorum. Sonuçta bankaların ödedikleri mevduat faizlerinde bir değişiklik olmayacak. Mevduat sahiplerinin eline geçen net tutarlarda %2,5’lik bir kayıp yaşanacaktır” açıklamasında bulundu. Örnek olarak, banka daha önce 100.000 TL faiz ödemesi yaparken, bunun 7.500 TL’sini Hazine’ye yatırıp kalan 92.500 TL’yi müşterisine ödüyordu. Ancak yeni duruma göre bankanın Hazine’ye ödeyeceği tutar 10.000 TL’ye yükselebiliyor, böylece kalan 90.000 TL müşterisine gitmektedir. Bankanın toplam ödemelerinde değişiklik olmamakta, sadece Hazine ve müşteriye yapılan ödemelerde değişiklik gözlemlenmektedir.

DEĞİŞİKLİK SONRASI MEVDUAT FAİZLERİ

Stopaj oranlarındaki artış sonrasında mevduat faizlerinde herhangi bir değişim yaşanmaması dikkat çekiyor. Bankalar şu anda %52 ile %54 arasında mevduat faizi sunmakta. Bu bağlamda, 1 milyon TL’sini mevduata yatıran bir kişi, karar öncesinde 42.054 TL ile 43.672 TL aralığında net faiz kazancı elde ederken, karar sonrası bu rakam 40.918 TL ile 42.491 TL aralığına düşmekte.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Uzun bir süre boyunca Merkez Bankası, faiz oranlarını sabit tutmayı tercih etti. Ekonomi çevrelerinde yıl sonunda faiz indirimlerinin gündeme geleceği öngörülmekteydi ve artık bu sabit kalma döneminin sona erebileceği düşünülüyor. Yapılan stopaj değişiklikleri bunun öncü göstergeleri arasında gösteriliyor. 250 baz puanlık bir indirim yapılabileceği ve Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 47,5’e çekebileceği tahmin edilmektedir.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Mevduatta kısa vadeli yatırımlar için daha yüksek kazanç beklentisi mevcut. Hem stopaj oranlarının artması hem de gelecekteki olası faiz indirimleri, mevduatın cazibesini azaltabiliyor. Uzun vadede ise, mevduat yatırımının yanı sıra, alternatif yatırım araçlarına yönelmek daha fazla kazanç sağlama potansiyelini beraberinde getiriyor. Kısacası kısa vadede mevduat yatırımı, uzun vadede yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan borsa gibi alternatif yatırım araçlarına yönelmek daha karlı bir seçenek olacak.