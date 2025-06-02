Mevlana İdris, Eyüpsultan’da Anıldı

VEFATINDAN SONRA ANILDI

Yazar ve şair Mevlana İdris, vefatının üçüncü yılında Eyüpsultan’da gerçekleşen bir programla anıldı. “Eyüpsultan’ın Ebedi Sakinleri” etkinliği çerçevesinde, İdris’in Mihrişah Valide Sultan İmareti Haziresi’ndeki kabrini ziyaret eden dostları dua etti ve Kur’an-ı Kerim okudu. Anma programı, Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi’nde düzenlendi ve gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım tarafından yönetildi. Yardım, “Mevlana İdris denildiğinde öncelikle aklıma samimiyet, ihlas, vakar ve dervişlik geliyor. Bütün bu güzel hasletler sanki onda bir araya gelmişti.” dedi. 1985’te tanıştıkları İdris ile birlikte çok sık görüşemediklerini belirten Yardım, “Mevlana İdris boş durmuyor, çocuklarımız için güzel romanlar, hikayeler, şiirler yazıyor. Çocuklarım onun kitaplarını okudu. Hepimizin çocukları okudular. İnşallah bu eserler yine okutulacak.” ifadelerini kullandı.

NEZAKETİ VE ESPRİ ANLAYIŞIYLA ANILDI

Eğitimci ve editör Ekrem Ayyıldız, Mevlana İdris ile 35 yıl önce tanıştıklarını belirterek, “İlk intibamız ile son intibamız arasında hiçbir farklılık yok. Nezaket ve nezahet Mevlana İdris deyince aklımıza gelen kelimeler. Yazdıklarında da hep inceliklere riayet eden bir isimdi.” şeklinde konuştu. Ayyıldız, Mevlana’nın nutuk atan biri olmadığını, “Özlü, esprili konuşan bir insandı”, sözleriyle vurguladı. İdris’in inanç ve ahlak bütünlüğüne sahip olduğunu kaydeden Ayyıldız, “Kur’an sevgisi her zaman var. Okumayı ve ezan okumayı çok severdi.” dedi. İdris’in şairlik yönüne de dikkat çeken Ayyıldız, “1980 sonrası Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri. Yenilikleri takip ederken özgün ve özlü bir tarzı vardı.” ifadesini kullandı.

ÖZEL BİR DÜŞÜNCE YAPISI

Mehmet Cangir, Mevlana İdris’in düşünce yapısının kendine has olduğunu ve birçok şeyi konuşmadan anlattığını belirtti. “Dostuna inanılmaz kıymet verirdi.” diyerek, İdris’in keyif veren bir yapısının olduğunu aktardı. Cangir, “Hiçbir zaman tartışmazdı. Huzur veren biriydi.” sözleriyle İdris’in karakterini tasvir etti.

HİKAYELERİ VE YAZARLIĞIYLA ÖNE ÇIKTI

Turan Kışlakçı, İdris’i Nobelsiz bir kahraman olarak tanımlayarak, “Mevlana İdris, Nobel’i hak eden bir isim aslında, 60’a yakın hikayesi var. Hikayeleri okuyunca onun hayal gücünün zenginliğini görebilirsiniz.” dedi. Hikayelerinin “Binbir Gece Masalları” ve “Kelile ve Dimne” gibi masallara benzediğini söyleyen Kışlakçı, “Bugünün diline, çocukların ruhuna hitap eden güzel hikayeler yazdı.” ifadelerini kullandı. Etkinliğe İdris’in kardeşi H. Salih Zengin, yeğenleri, sevenleri ve okuyucuları katıldı. Konuşmalar sonrası katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.