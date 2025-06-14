Mevlana İdris Zengin Anıldı

ÜÇÜNCÜ YIL ANMA PROGRAMI

Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, vefatının üçüncü yılında dostları ve sevenleri tarafından anıldı. Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Haziresi’ndeki kabrinin başında gerçekleştirilen anma programında, Zengin’in kabri ziyaret eden yakınları Kur’an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Yazar Salih Zengin, yaptığı konuşmada, Mevlana İdris Zengin’in “toprak yanlış yapmaz” şiirinden “zaman hızlı geçer yalnızca” dizelerini hatırlatarak, “Üç yıl hakikaten göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Yokluğunu sanki ilk günkü gibi hala hissediyoruz. Burada adamım dedikleri var, bir çay içmiş, uzaklara bakmış, denizi izlemiş, birlikte susmuş arkadaşları, dostları var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet verdiniz. Onu unutmadınız.” diye belirtti.

ANILAR PAYLAŞILDI

TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop ise Mevlana İdris Zengin’in son dönemlerine dair anılarını katılımcılarla paylaştı. Şentop, “Geriye dönüp baktığımızda çok kısa bir süre geçmiş gibi ama üç yıl olmuş. Geleceğe baktığımızda sanki tarihler çok uzak. ‘Acaba oralara erişebilecek miyiz o günlere, o tarihlere?’ diye düşünürken geçmişe baktığımızda dakikaların, günlerin ne kadar da hızlı geçtiğini fark ediyoruz. Hepimizin gideceği yer orası. Allah hayatın da ölümün de aslında mahluk olduğunu ifade ediyor. Hayatı ve ölümü de yaratıyor. Dolayısıyla bir gün ölüm de ölecek. Bize Cenab-ı Hakk’ın vermiş olduğu, çizmiş olduğu yol üzerinde hayat devam edecek. Cenab-ı Hakk orada bizleri cennetinde buluştursun.” diye ifade etti.

UNUTULAMAZ BİR DOST

Prof. Dr. Kemal Sayar, Mevlana İdris Zengin’in güzel bir yaşam sürdüğünü belirterek, “Hepimize o güzelliklerden damağımıza bir bal çaldı. O yüzden onu unutamıyoruz. Onu unutmamız mümkün değil. Meksika köylerinde şöyle bir söz söylenmiş. İnsan ancak unutulduğunda ölür, sevdiklerimiz kalbimizde yaşamaya devam eder.” dedi. Sayar, Zengin’in dostlarıyla olan ilişkisinin sağlıklı olduğunu aktararak, “Hepimizde ayrı ayrı hatıraları olan çok sevgili bir kardeşimiz. Öyle hatıralar ki daha onun vefatından sonra yazdığım bir yazıda şöyle demiştim. Herkes kendini Mevlana’nın en iyi arkadaşı olduğunu zanneder. Yani her birimize o hissi vermiştir. En yakın benim, en mahrem konuları ben konuştum. Benim en mahrem sırlarımı o bilir. O yakınlık hissini, o güzel dostluk hissini hepimize vermiştir.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Eyüpsultan’daki anma programından sonra katılımcılara Dersaadet Vakfı’nda yemek ikramı yapıldı.