Mevlana Kalkınma Ajansı Desteği Açık

MEVKA TEKNİK DESTEK PROGRAMI AÇIKLADI

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Konya ve Karaman illerinde Teknoloji Girişimciliği ve Sosyal Girişimcilik Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi teknik destek programını ilan etti. Bu program, girişimci adaylarının teknolojik ürün fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

PROTOTİP DESTEKLERİ SUNULACAK

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, programla ilgili yaptığı açıklamada girişimcilerin fikirlerinin teknik yapılabilirliğini doğrulamasının önemine vurgu yaptı. “Girişimcinin bu aşamada karşılaştığı zorlukların başında uygun alt yapı imkanına erişim ya da gerekli alet-teçhizat ve malzemeyi tedarik edebilme konusu geliyor” diye belirten Bostancı, 1 Mart 2022 sonrası kurulan orta yüksek ve yüksek teknoloji tabanlı KOBİ’lerin 250 bin TL değerinde prototip desteği alabileceğini ifade etti.

EĞİTİM VE DESTEK İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Konya Ticaret Odası’na bağlı Akıllı Teknolojiler Merkezi sayesinde uygun başvuru sahiplerine hızlı prototipleme, test ve ölçüm desteği, prototipleme ile eğitimin gerektiği konularda destek sağlanacağı açıklandı. Yıl boyunca başvuruya açık olan teknik destek programına dair ayrıntılı bilgi ve başvuru rehberine ulaşmak isteyenler, belirtilen web linkinden bilgi alabiliyor. Bostancı, “Bölgemizde yer alan tüm paydaşlarımızdan proje başvuruları bekliyoruz. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.