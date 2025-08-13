Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Ereğli ve Karapınar’da tanıtım yaptı

MEVKA TARAFINDAN TANITIM TOPLANTILARI DÜZENLENDİ

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Ereğli ve Karapınar Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile SOGREEN Hızlandırıcı Mali Destek Programı ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programları hakkında tanıtım toplantıları gerçekleştirdi. Her iki ilçede düzenlenen toplantılara KOBİ’ler, oda ve borsa başkanları ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Mevlana Kalkınma Ajansı yetkilileri, programlara yönelik sunumlar yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı.

KALKINMA AJANSLARI: BİRİMLERİN ROLÜ

Tanıtım toplantıları üzerinde değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, “Kalkınma yerelden başlar anlayışıyla, sorumlu olduğumuz bölgelerin her yönüyle gelişmesine katkı sunmak amacıyla etkinliklerimize devam ediyoruz. Kalkınma ajansları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, destekleyici ve koordinatör bir rol üstleniyor. Uyguladığımız çeşitli destek mekanizmaları ile bölgemizin kalkınmasını hedefliyoruz” dedi. Bostancı, ajansın kurulduğu günden bugüne 2025 yılı verilerine göre 3 milyar TL kaynak aktarıldığını ve eş finansmanlarla birlikte 6 milyar TL’lik bir yatırım hareketi sağlandığını vurguladı.

SOGREEN PROJESİ: YEŞİL DÖNÜŞÜM HEDEFİ

Ajans tarafından SOGREEN Projesi kapsamında Tarım ve Gıda Sektöründe Ar-Ge, İnovasyon ve Yeşil Becerilerin Geliştirilmesi Hızlandırıcı Mali Destek Programı ilan edildi. Proje, başta kadınlar ve gençler olmak üzere yeşil dönüşüm sürecinde ön plana çıkan gruplara yönelik yeşil geçim kaynakları sunmayı amaçlıyor. Program çerçevesinde 30 milyon TL bütçeyle desteklenecek projeler, su ve enerji verimliliği, yeşil dönüşüm ve yeni istihdam alanları oluşturma hedefindedir. Bostancı, “Su kaynaklarının korunması, toprak ve su verilerinin izlenmesi gibi konular öncelikli alanlar arasında bulunuyor” diye ekledi.

DESTEKLER VE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Ajans tarafından ilan edilen programda mikro ve küçük işletmelere 600 bin TL ile 2 milyon TL arasında destek verilecektir. Destek oranları ise mikro ve küçük işletmeler için yüzde 50- yüzde 75, kooperatifler ve üretici birlikleri için ise yüzde 75- yüzde 90 arasında değişiyor. Ayrıca, 29 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan devlet yardımları hakkında karar ile yeni teşvik sistemi oluşturulmuş, yüksek katma değerli yatırımları artırmayı hedeflemiştir.

Yerel kalkınma hamlesi programı kapsamında, her il için stratejik öneme sahip dört yatırım konusunun belirlenmesi ve toplamda 324 yatırım başlığına destek verilmesi amaçlanıyor. Ajans, Konya ve Karaman için toplamda 82 yatırım önerisi ile ilgili bakanlığa başvuruda bulundu. Bostancı, toplantılarda gerek SOGREEN Hızlandırıcı Mali Destek Programı gerekse Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programları ile ilgili katılımcılara bilgi verdiklerini ve projelerin hayata geçmesi ile birlikte ülkemizin kalkınma serüvenine katkılar sunulacağına inandıklarını ifade etti.

Bostancı, “SOGREEN Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programına başvuru bekliyoruz” diyerek Ereğli ve Karapınar Ticaret ve Sanayi odalarına teşekkür ettiğini belirtti.