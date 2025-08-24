Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Hibe Başvurusu

MEVKA HİBE DESTEK PROGRAMI DÜZENLİYOR

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 03 Temmuz 2025 tarihinden itibaren duyurduğu Tarım ve Gıda Sektöründe Ar-Ge, İnovasyon ve Yeşil Becerilerin Geliştirilmesi Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı için başvurular 03 Eylül 2025 tarihinde sona eriyor. 30 milyon TL bütçe ile hayata geçirilen bu program, TR52 Konya-Karaman Bölgesi’nde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birlikleri tarafından hazırlanacak projeleri desteklemek amacını taşıyor.

Son başvuru tarihine 10 gün kala, projelere MEVKA tarafından en az 600 bin TL, en fazla ise 2 milyon TL destek verilecek. Hibe desteği programında mikro ve küçük işletmelere sağlanacak destek oranı yüzde 50-75 arasında değişirken, kooperatifler ve üretici birlikleri için bu oran yüzde 75-90 olarak belirleniyor. Projeler, iklim değişikliğinin etkilerini azaltma, su kaynaklarının korunması ve döngüsel ekonomiye geçiş gibi öncelikler doğrultusunda olacak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 03 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılabilecek. Daha fazla bilgiye Mevlana Kalkınma Ajansı’nın resmi internet sitesi olan www.mevka.org.tr adresinden erişim sağlanabilir.