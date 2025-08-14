Mevlana Kalkınma Ajansı, SOGREEN Programı Duyurdu

Mevlana Kalkınma Ajansı, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yaparak SOGREEN Hızlandırıcı Mali Destek Programı ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programları hakkında bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Karaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda, KOBİ’lerin, oda ve borsa temsilcilerinin yanı sıra kamu kurumları ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Mevlana Kalkınma Ajansı yetkilileri, programlarla ilgili sunumlar yaparak katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

TOPLANTILARIN DEĞERLENDİRMESİ

Tanıtım toplantıları ile ilgili bir değerlendirme yapan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, “Kalkınma yerelden başlar” anlayışıyla sorumlu oldukları bölgelerin her açıdan gelişmesine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösterdiklerini belirtti. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek destekleyici, koordinatör ve katalizör görevini üstlendiklerini aktaran Bostancı, “Ajansımız kurulduğu günden bugüne kadar uygulanan mali ve teknik destek programları ile bölgeye 2025 yılı rakamlarıyla 3 milyar TL kaynak aktarılmış eş finansmanlarla birlikte 6 milyar TL’den fazla yatırım harekete geçirilmiştir” diye konuştu.

SOGREEN PROJESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SOGREEN) kapsamında tarım ve gıda sektöründe Ar-Ge, inovasyon ve yeşil becerilerin geliştirilmesi için Hızlandırıcı Mali Destek Programı ilan edildiğini duyuran Bostancı, bu projenin, başta kadınlar ve gençler olmak üzere kırılgan gruplara yönelik yeşil geçim kaynaklarının geliştirilmesi için tasarlandığını ifade etti. Ajans, 30 milyon TL bütçeyle TR52 Konya-Karaman Bölgesi’nde mikro/küçük işletmelere ve kooperatiflere destek vermeyi hedefliyor.

DESTEKLENEN PROJE ALANLARI

Ajansın ilan ettiği programla ilgili olarak su kaynaklarının korunması, toprak ve su verilerinin dijital izlenmesi, sensör tabanlı sulama sistemleri gibi alanlar öncelikli konular arasında yer alıyor. Ayrıca, projelerde iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, döngüsel ekonomiye geçiş gibi konular da dikkate alınacak. Mikro ve küçük işletmelere, kooperatiflere ve üretici birliklerine asgari 600 bin TL, azami 2 milyon TL destek sunulacak. Destek oranları ise sektöre göre ve türüne bağlı olarak yüzde 50 ile yüzde 90 arasında değişecek.

Devlet tarafından 29 Mayıs 2025 tarihli resmi gazetede duyurulan yeni teşvik sistemi, teknoloji, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konularına odaklanarak yerli üretimin artırılmasını ve bölgesel kalkınma farklarının azaltılmasını amaçlıyor. Yerel kalkınma hamlesi programı, her il için stratejik öneme sahip yatırım başlıklarını belirleyerek 324 yatırım konusunu teşvik kapsamına almış durumda.

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

Sağlanacak destekler arasında KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti gibi unsurlar yer alırken, makine alımlarında toplam yatırım tutarının bir kısmı da desteklenecek. Program başvuruları www.yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr üzerinden alınmaya başlanacak olup, son başvuru tarihi 30 Eylül 2025 saat 18.00 olarak belirlenmektedir. Karaman’daki toplantıda, SOGREEN Hızlandırıcı Mali Destek Programı ve Yerel Kalkınma Hamlesi ile ilgili katılımcılar ile paylaşımlarda bulunduklarını lisana getiren Bostancı, Karaman’ın sanayi şehri olma yolunda bu yatırımların güç katacağına inandığını belirtti.