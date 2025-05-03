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Mevlana’nın Konya’ya Gelişi Kutlandı

MEVLANA’NIN KONYAYA GELİŞİ KUTLANDI

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya’ya gelmesinin 797. yıl dönümü, coşkulu yürüyüş etkinliğiyle kutlandı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Teşrif-i Mevlana” etkinlikleri, Alaaddin Cami’den Mevlana Meydanı’na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ VE TİYATRO GÖSTERİSİ

Etkinliğin devamında, Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişinin sembolik olarak canlandırıldığı Teşrif-i Mevlana tiyatro gösterisi sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlikler, Sema Ayini Şerifi ve Gülbank ile son buldu.

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