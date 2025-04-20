Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi

DİYARBAKIR’DA MEVLİD-İ NEBİ PROGRAMI

Diyarbakır’da Peygamber Sevdalıları Vakfı, “Direniş Önderi Hazreti Muhammed” temalı bir Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirdi. Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı’nda düzenlenen etkinlik, Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde yapıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Türkçe ile Kürtçe mevlit ile ilahiler okundu.

Etkinlikte bulunan vatandaşlar, Tevhit ve Filistin bayrakları açarak “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun Amerika”, “Hamas’a selam direnişe selam” sloganlarını attı. Programa, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı. Ayrıca, Hamas Milletvekili Merwan Ebu Asım ile Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu ve Afrika’dan gelen davetlilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da etkinliğe iştirak etti.

KATILIMCILARDAN BÜYÜK İLGİ

Etkinlik, birçok katılımcının desteğiyle renkli görüntüler oluşturdu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen katılımcılar, program boyunca yoğun bir coşkuyla yer aldı. Bu gibi organizasyonlar, toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirmeyi hedefliyor.