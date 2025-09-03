Mevlid Kandili Coşkusu Şanlıurfa’da Yaşandı

MEVLİD KANDİLİ COŞKUSU ŞANLIURFA’DA YAŞANDI

Peygamberler şehri olan Şanlıurfa’da vatandaşlar, Mevlid Kandili dolayısıyla Balıklıgöl platosunda bulunan camilere yoğun ilgi gösterdi. Mevlid Kandili’nin getirdiği sevinç ile binlerce kişi, aileleriyle birlikte Hazreti İbrahim’in doğup büyüdüğü ve Nemrut tarafından ateşe atıldığına inanılan Balıklıgöl platosuna akın etti.

CAMİLERDE PROGRAMLAR DÜZENLENDİ

Balıklıgöl’ü ziyaret eden vatandaşlar, sonrasında Dergah Camisi’nde bir araya geldi. Yatsı ezanının okunmasıyla birlikte namazlarını kılan vatandaşlar, namaz sonrasında dua etti. Şanlıurfa’daki tüm camilerde, Mevlid Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.