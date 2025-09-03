Haberler

Mevlid Kandili Coşkusu Şanlıurfa’da Yaşandı

Peygamberler şehri olan Şanlıurfa’da vatandaşlar, Mevlid Kandili dolayısıyla Balıklıgöl platosunda bulunan camilere yoğun ilgi gösterdi. Mevlid Kandili’nin getirdiği sevinç ile binlerce kişi, aileleriyle birlikte Hazreti İbrahim’in doğup büyüdüğü ve Nemrut tarafından ateşe atıldığına inanılan Balıklıgöl platosuna akın etti.

CAMİLERDE PROGRAMLAR DÜZENLENDİ

Balıklıgöl’ü ziyaret eden vatandaşlar, sonrasında Dergah Camisi’nde bir araya geldi. Yatsı ezanının okunmasıyla birlikte namazlarını kılan vatandaşlar, namaz sonrasında dua etti. Şanlıurfa’daki tüm camilerde, Mevlid Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

YouTube Premium Aile Planı Kontrol Edilecek

YouTube, Premium Aile planında 'aynı adreste yaşama' kuralını sıkı denetlemeye alıyor. Üyeler, 30 günde bir konum doğrulaması yapmak zorunda kalacak. Aksi halde ayrıcalıklarını yitirecekler.
Adana’da Motosikletli Saldırıda İki Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli saldırganlar bir çay ocağına silahlı saldırı düzenleyerek iki kişiyi yaraladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

