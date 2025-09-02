Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in doğumudur. Müslümanlar bu geceyi değerlendirir. Oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Dualar, zikirler ve namazlar önemlidir. Manevi olarak ihya edilmeli, Allah’a yönelmelidir

MEVLİD KANDİLİ’NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Mevlid Kandili, Hicri takvimin Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor. Bu özel gece, İslam tarihinde Allah’ın rahmet olarak insanlığa gönderdiği Hz. Muhammed’in dünyaya geldiği gündür. Bu nedenle Mevlid Kandili, kandiller arasında kendine has bir yer edinmiştir. Müslümanlar, bu önemli geceyi dua, zikir, namaz ve Kur’an tilavetiyle değerlendiriyorlar.

KANDİL GECESİ ORUCU VE İBADETLER

Mevlid Kandili orucu ile ilgili dini kaynaklara bakıldığında, kandil gecelerinin gündüzünde oruç tutmanın sevaplı ameller arasında yer aldığı görülüyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de pazartesi günleri oruç tutmayı öneriyor ve bunun nedenini doğum gününün pazartesi olmasıyla açıklıyor. Dolayısıyla, kandil günlerinin gündüzünde oruç tutmak sünnet olarak kabul ediliyor.

Kandil gecelerinde oruç tutmak, özellikle zorunlu bir ibadet değil, fakat bu mübarek gün ve gecelerin ibadetle geçirilmesi oldukça kıymetli. Mevlid Kandili, sadece oruçla sınırlı kalmıyor. Bu gecede ruhsal olarak ihya olunması için önerilen başlıca ibadetler arasında şunlar yer alıyor: Kur’an-ı Kerim okumak ve üzerine tefekkür etmek, Peygamber Efendimiz’e salavat getirmek, nafile namaz kılmak, özellikle tesbih namazı, tövbe ve istiğfar etmek, sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, dualarla af ve mağfiret dilemek.

MEVLİD KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER

Her kandil gecesinde olduğu gibi, Mevlid Kandili’nde de öncelik Allah’a yönelmek, Peygamber Efendimiz’i anmak ve manevi hayatı güçlendirmek olmaktadır. Bu özel gecede yapılan her ibadet, Müslümanların kalbinde huzur ve manevi zenginlik bırakıyor.