Mevlid Kandili, İslam’da önemli gece

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DÜNYAYA GELİŞİMİNİN KUTLANDIĞI GECE

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya geliş tarihinin yıl dönümü olarak bilinen bu mübarek gece, İslam âleminde büyük bir heyecanla karşılanıyor. Duaların, salavatların ve ibadetlerin yoğunlaştığı bu anlamlı geceyle ilgili tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimi sayesinde belirginlik kazanıyor. Vatandaşlar, Mevlid Kandili’nin hangi güne denk geldiğini öğrenmek için takvimi dikkatle takip ediyor. Mevlid Kandili ile alakalı tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

MEVLİD KANDİLİ’NE İLİŞKİN TARİH BİLGİSİ

İslam dünyasında derin manevi anlam taşıyan Mevlid Kandili, 2025 yılı itibarıyla 3 Eylül Çarşamba gecesi kutlanacak. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğumunun yıl dönümü, her sene Rebîü’l-Evvel ayının 12. gecesi olarak anılıyor. Mevlid Kandili, Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve salavatlarla dolu bir zaman dilimi olarak değerlendiriliyor. 3 Eylül gecesi camilerde düzenlenecek özel programlar ve bireysel ibadetlerle Peygamber sevgisi yeniden kalplerde tazeleniyor.

PEYGAMBERİMİZİN DOĞUMU VE VEFATI

İslam dünyasının en kıymetli peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.s.), 571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Onun doğumu, hicri takvime göre Rebîü’l-Evvel ayının 12. günü bir Pazartesi sabahına denk gelirken, miladi takvimde bu tarih 20 Nisan 571 olarak kaydedilmektedir. Tan yeri ağarırken meydana gelen bu kutlu doğum, yalnızca İslam tarihi açısından değil, tüm insanlık tarihi bakımından da önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), hicretin on birinci yılı Rebîü’l-Evvel ayının başlarında hastalandı. Hastalığı gittikçe ağırlaşırken, eşleri ve yakın sahabeleri yanından hiç ayrılmadı. 12 Rebîü’l-Evvel Pazartesi sabahı, son anlarında çevresindekilere “Namaz konusunda hassas olun, emriniz altındaki kimselerin haklarını gözetin” diyerek ümmetine veda ederken, şehadet parmağını göğe kaldırarak “Refîk-ı A’lâ” diyerek mübarek ruhunu Yüce Allah’a teslim etti.

PEYGAMBERİMİZİN AİLESİ VE ÇOCUKLARI

Hayatı boyunca insanları adalete, merhamete ve tevhide davet eden Hz. Muhammed (s.a.v.), 23 yıl süren peygamberliği boyunca Mekke’de 13, Medine’de ise 10 yıl boyunca İslam’ı tebliğ etti. Vefatı, sahabeler ve tüm ümmeti büyük bir üzüntüye boğarken, geride bıraktığı örnek hayat, insanlığa ışık tutan bir rehber olmaya devam etti.

Hz. Muhammed’in (s.a.v) evliliklerinden dünyaya gelen çocukları, İslam tarihi ve biyografisi açısından önemli bir yer tutuyor. İlk eşi Hz. Hatice’den altı çocuğu oldu: Kasım, Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah. Bu çocuklardan erkek olanları maalesef küçük yaşlarda vefat ederken, kızları da genç yaşta hayata veda etti. Ayrıca Hz. Maria’dan da bir oğlu oldu; adı İbrahim’dir fakat o da bebeklik döneminde hayata gözlerini yumdu. Peygamberimizin çocukları arasında yalnızca Hz. Fatıma, babasının vefatından sonra bir süre yaşamış ve onun soyunu devam ettirmiştir. Bu durum, Hz. Muhammed’in (s.a.v) aile hayatının sabır, fedakarlık ve teslimiyetle dolu olduğunu göstermektedir.