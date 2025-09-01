Mevlid Kandili Özel Bir Gündür

MEVLİD KANDİLİ’NİN ÖNEMİVE ORUÇ TUTMAK

Mevlid Kandili, İslam aleminde Hz. Muhammed’in doğumunun kutlandığı özel bir gündür. Bu geceyi ibadetle geçiren Müslümanlar, büyük bir sevap kazanmış olduklarını düşünür. Ancak, “Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu?” sorusu sıkça soruluyor. Mevlid Kandili’nde oruç tutmak, farz veya vacip bir ibadet değildir. Ama Hz. Peygamber’in (s.a.v.) doğum günü olan Pazartesi günleri oruç tutmayı sünnet olarak kabul etmesi, bu günde oruç tutmanın faziletini ortaya koyuyor.

MEVLİD KANDİLİ ORUCUNUN TARİHİ

Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelir. 2025 yılında bu tarih, 3 Eylül Çarşamba gününe karşılık geliyor. Dolayısıyla, Mevlid Kandili orucu bu tarihte tutulabilir. Oruç tutmak isteyenler, genellikle Kandil’in öncesi ve sonrası birer günlüğüne oruç tutmayı müstehap kabul eder; ancak sadece Mevlid Kandili günü oruç tutmak da sevap kazandırır.

NİYETİ VE ORUCU TUTMA ŞEKLİ

Hz. Peygamber, Pazartesi günü oruç tutmaya büyük önem vermiştir. Bu günde oruç tutmanın fazileti, Allah’a yakınlaşmak ve günahların affedilmesi gibi amaçlarla ilişkilidir. Mevlid Kandili orucu, nafile bir oruç olarak kabul edilir ve niyetin sabah imsak vaktinden önce yapılması gerekir. Niyet, kalpten veya dil ile ifade edilebilir. Örneğin, “Niyet ettim Allah rızası için yarınki Mevlid Kandili orucunu tutmaya” şeklinde bir niyet yeterlidir.

Orucun niyeti, diğer nafile oruçlarda olduğu gibi imsaktan önce yapılmalıdır. “Allah rızası için Mevlid Kandili orucunu tutmaya niyet ettim” şeklindeki bir niyet, oruç tutmak isteyenler için uygun bir şekildir. Bu şekilde, Mevlid Kandili orucunu tutarak sünnete uymak ve Allah’ın rızasını kazanmak mümkündür.