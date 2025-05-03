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Mevlid Programı Gerçekleştirildi, Hancıoğlu Anıldı

MEVLİD PROGRAMI DÜZENLENDİ

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser’in kayınpederi Ali Haydar Hancıoğlu anısına mevlid programı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Hancıoğlu için düzenlenen etkinlikte, birçok önemli isim yer aldı.

PROTOKOL ÜYELERİ KATILDI

Etkinliğe, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve eşi Op. Dr. Selim Yiğitbaşı’nın yanı sıra Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve önceki dönem Valisi Mustafa Tutulmaz da katıldı. Mevlid programında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar eşliğinde merhum Hancıoğlu rahmetle anıldı.

TAZİYELER İLETİLDİ

Programın ardından, Vali Yiğitbaşı ve diğer protokol üyeleri, Serteser’e ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Bu anlamlı etkinlik, Hancıoğlu’nun anısını yaşatmak adına önem taşıyor.

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