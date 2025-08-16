Mevlit için toplandı, dualar edildi

ETKİNLİĞİN DÜZENLENME NEDENİ

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçekleştirdiği 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok anısına, memleketleri Çorum’da mevlit okutuldu. Her iki isim, darbe girişimine karşı koymak için gittikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit düşmüştü. Anma etkinliği, Olçok ailesinin daha önce vefat eden büyükleri Dursun Olçok, Erdoğan Olçok, Hacı Asiye Olçok ve Bekir Olçok için de gerçekleştirildi. Etkinlik, merkeze bağlı Mecidiyekavak köyünde düzenlendi.

KATILIMCILAR VE PROGRAMA DAİR DETAYLAR

Mevlit programına Erol Olçok’un kardeşleri Cevat ve Yılmaz Olçok’un yanı sıra aile yakınları da katıldı. Ayrıca, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da etkinlikte yer aldı.

Programda okunan Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından şehitler için dualar edildi. Mevlit sonunda katılımcılara yemek ikramı yapıldı.