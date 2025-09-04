Mevlit Kandili Bursa’da Coşkuyla Kutlandı

MEVLİT KANDİLİ COŞKUYLA İDRAK EDİLDİ

İslam dünyasının önemli günlerinden biri olan Mevlit Kandili, Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da büyük bir coşku ile kutlandı. Şehrin dört bir yanında camiler dolup taşarken, vatandaşlar namazlarını kılıp dualar etti. Tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camii’nin de aralarında bulunduğu birçok camide özel programlar düzenlendi. Ulu Cami’de yatsı namazı öncesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı Mevlid-i Şerif okundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu gece, yapılan dualarla anlam kazandı.

İKRAMLAR VE TEPKİLER YAŞANDI

Akşemsettin Camii’nde de Mevlit Kandili dolayısıyla bir program düzenlendi. Cami önünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ikram standında vatandaşlara çeşitli lezzetler ikram edildi. Ancak standın önüne asılan Atatürk posteri, bazı gruplar arasında tepki yarattı. Posteri sökmek isteyenler ile görevli kişiler arasında bir süre arbede yaşandı. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, etraftaki vatandaşlar gerginliği yatıştırmak için araya girdi.