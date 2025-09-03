Mevlit Kandili Cami Programları Düzenlendi

MEVLİT KANDİLİ MUŞ’TA DUALARLA KUTLANDI

Muş ve Bitlis’teki camilerde Mevlit Kandili dualarla kutlanıyor. Muş İl Müftülüğü, şehirdeki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla etkinlikler organize ediyor. Sunay Mahallesi’ndeki İmam-ı Şafi Camisi’nde gerçekleştirilen programa katılan halk, Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyip dua ediyor.

BITLİS’TE DE ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Bitlis’in Hizan ilçesinde ise Mevlit Kandili için Bediüzzaman Ulu Cami’de program düzenleniyor. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, mevlit okunması ve ilahilerle devam ediyor. Program, yapılan dualarla sona ererken, vatandaşlara ikramda bulunuluyor.