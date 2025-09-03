Haberler

Mevlit Kandili Cami Programları Düzenlendi

MEVLİT KANDİLİ MUŞ’TA DUALARLA KUTLANDI

Muş ve Bitlis’teki camilerde Mevlit Kandili dualarla kutlanıyor. Muş İl Müftülüğü, şehirdeki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla etkinlikler organize ediyor. Sunay Mahallesi’ndeki İmam-ı Şafi Camisi’nde gerçekleştirilen programa katılan halk, Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyip dua ediyor.

BITLİS’TE DE ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Bitlis’in Hizan ilçesinde ise Mevlit Kandili için Bediüzzaman Ulu Cami’de program düzenleniyor. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, mevlit okunması ve ilahilerle devam ediyor. Program, yapılan dualarla sona ererken, vatandaşlara ikramda bulunuluyor.

Isparta’da 243 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da düzenlenen operasyonlarda, ağır suçlardan hapis cezası bulunan 79 kişi dahil toplam 243 aranan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Suçlar arasında dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti bulunuyor.
19 Yaşındaki Can G. Saldırıyla İlgili

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Savcı Ercan Kayhan, bir restoranda bıçaklı saldırıya hedef oldu. Kayhan'ın kimliği ve yaşadığı yer hakkında bilgi veriliyor.

