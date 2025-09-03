Mevlit Kandili, Camilerde Dualarla Kutlandı

MEVLİT KANDİLİ KUTLAMALARI

Muş ve Bitlis’teki camilerde Mevlit Kandili dualarla kutlandı. Muş İl Müftülüğü, kent genelinde Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenliyor. Sunay Mahallesi’ndeki İmam-ı Şafi Camisi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okumalarını dinleyip dua ediyor.

BITLİS’TE MEVLİT PROGRAMI

Bitlis’in Hizan ilçesinde de Bediüzzaman Ulu Cami’de Mevlit Kandili etkinliği yapılıyor. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, mevlit okumaları ve ilahi dinletileri ile devam ediyor. Yine dua edilmesiyle noktalanan programda, katılanlara çeşitli ikramlar sunuluyor.