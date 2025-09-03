Haberler

Mevlit Kandili, Camilerde Dualarla Kutlandı

MEVLİT KANDİLİ KUTLAMALARI

Muş ve Bitlis’teki camilerde Mevlit Kandili dualarla kutlandı. Muş İl Müftülüğü, kent genelinde Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenliyor. Sunay Mahallesi’ndeki İmam-ı Şafi Camisi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okumalarını dinleyip dua ediyor.

BITLİS’TE MEVLİT PROGRAMI

Bitlis’in Hizan ilçesinde de Bediüzzaman Ulu Cami’de Mevlit Kandili etkinliği yapılıyor. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, mevlit okumaları ve ilahi dinletileri ile devam ediyor. Yine dua edilmesiyle noktalanan programda, katılanlara çeşitli ikramlar sunuluyor.

Isparta’da 243 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da düzenlenen operasyonlarda, ağır suçlardan hapis cezası bulunan 79 kişi dahil toplam 243 aranan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Suçlar arasında dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti bulunuyor.
19 Yaşındaki Can G. Saldırıyla İlgili

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Savcı Ercan Kayhan, bir restoranda bıçaklı saldırıya hedef oldu. Kayhan'ın kimliği ve yaşadığı yer hakkında bilgi veriliyor.

