Mevlit Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

MEVLİT KANDİLİ COŞKUSU BURSA’DA YAŞANDI

İslam dünyasının önemli günlerinden biri olan Mevlit Kandili, Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Şehrin birçok yerinde camilerin dolup taşması, vatandaşların namaz kılması ve dualar etmesi dikkat çekti. Özellikle tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camii gibi birçok camide özel etkinlikler gerçekleştirildi. Ulu Cami’de yatsı namazı öncesinde yapılan programda, Süleyman Çelebi’nin ünlü eseri Mevlid-i Şerif okundu. Yoğun bir katılımın olduğu bu gece, dualarla kutlandı.

KAMU İKRAMLARI VE TEPKİLER

Akşemsettin Camii’nde Mevlit Kandili sebebiyle özel bir program organize edildi. Cami önünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ikram standında vatandaşlara çeşitli yiyecek ve içecek ikram edildi. Ancak standın önüne asılan Atatürk posteri, bazı kişiler tarafından tepkiyle karşılandı. Posterin sökülmesi isteyenlerle güvenlik görevlileri arasında kısa bir arbede meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı, çevrede bulunan vatandaşlar ise gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

