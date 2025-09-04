Mevlit Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

MEVLİT KANDİLİ COŞKUSU BURSA’DA YAŞANDI

İslam dünyasının önemli günlerinden biri olan Mevlit Kandili, Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Şehrin birçok yerinde camilerin dolup taşması, vatandaşların namaz kılması ve dualar etmesi dikkat çekti. Özellikle tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camii gibi birçok camide özel etkinlikler gerçekleştirildi. Ulu Cami’de yatsı namazı öncesinde yapılan programda, Süleyman Çelebi’nin ünlü eseri Mevlid-i Şerif okundu. Yoğun bir katılımın olduğu bu gece, dualarla kutlandı.

KAMU İKRAMLARI VE TEPKİLER

Akşemsettin Camii’nde Mevlit Kandili sebebiyle özel bir program organize edildi. Cami önünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ikram standında vatandaşlara çeşitli yiyecek ve içecek ikram edildi. Ancak standın önüne asılan Atatürk posteri, bazı kişiler tarafından tepkiyle karşılandı. Posterin sökülmesi isteyenlerle güvenlik görevlileri arasında kısa bir arbede meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı, çevrede bulunan vatandaşlar ise gerginliği yatıştırmaya çalıştı.