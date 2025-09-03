Mevlit Kandili Coşkuyla Kutlandı Edirne’de

MEVLİT KANDİLİ COŞKUYLA KUTLANDI

Mevlit Kandili, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki camilerde büyük bir coşkuyla kutlandı. Edirne’deki vatandaşlar, kandil vesilesiyle Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerini doldurdu. Eski Cami’deki etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi. Edirne Müftüsü Ercan Aksu, vaazında Hazreti Muhammed’in doğduğu gecenin Mevlit Kandili olarak kutlandığını belirtti ve güzel ahlakı örnek almanın önemli olduğunu vurguladı. Aksu, “Bu akşam tövbe edelim, bol bol dua edelim. Efendimizin şefaatini dileyelim.” şeklinde ifade etti. Etkinliğe Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ve birçok vatandaş katıldı. Program, Aksu’nun okuduğu dua ile sona erdi. Ayrıca, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Osmanlı şerbeti ikramı yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde de helva dağıtıldı.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ’DA DA ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Kırklareli’nde de camilerde Mevlit Kandili programları gerçekleştirildi. İlk olarak Hızırbey Camisi’nde düzenlenen etkinlikte cemaat, ellerini semaya açarak dua etti. Bu etkinlikte de Kur’an-ı Kerim okunurken, mevlit ve ilahiler seslendirildi. İl Müftüsü Yusuf Eviş, Mevlit Kandili ile ilgili bir vaaz verdi. Hızırbey Camisi’ndeki programın ardından, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından cemaate Osmanlı şerbeti ikram edildi. Tekirdağ’da da tarihi Rüstempaşa Camisi’nde cemaat, namaz kıldı ve dualar etti.