Mevlit Kandili İçin Camilerde Programlar

MEVLİT KANDİLİ PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

Mevlit Kandili dolayısıyla Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman’da camilerde özel programlar gerçekleştirildi. Gaziantep’teki İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, kentin camilerinde yer aldı. Erturhan Camisi’ndeki vaazın sonrasında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve namaz kılındı. Namaz sonrasında vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu.

ADIYAMAN’DA KANDİL COŞKUSU

Adıyaman’da ise Meydan Camisi’nde gerçekleştirilen programla Kandil kutlandı. Akşam saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, okunan Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif’i dinleyerek dua etti. Şanlıurfa’da da benzer bir etkinlik gerçekleşti. Burada, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay ekipleri, namaz sonrasında vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıttı.

ŞANLIURFA’DA TARİHİ ZİYARETLER

Şanlıurfa’da, “Peygamberler şehri” olarak bilinen yerleşkedeki camiler hınca hınç doldu. Bu özel gün dolayısıyla Hazreti İbrahim’in doğduğu kabul edilen mekânı ziyaret eden sakinler, burada dualar etti. Yatsı ezanı öncesinde yerleşkeye gelen halk, camilerde namaz kıldılar ve Kur’an-ı Kerim okudular. Namaz sonrası Şanlıurfa Müftülüğü tarafından Dergah Camisi’nde mevlit okutuldu ve diğer camilerde de Mevlit Kandili idrak edildi.

KİLİS’TE ÖZEL KUTLAMA

Kilis’te ise İl Müftülüğü tarafından Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi’nde düzenlenen program, İl Müftüsü Alettin Bozkurt’un vaazı ile başladı. Vaaz sonrasında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve namaz kılındı. Namaz sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu.

MALATYA’DA TARİHİ PROGRAMLAR

Malatya’da da Mevlit Kandili’ne özel camilerde çeşitli programlar gerçekleştirildi. Darende ilçesinde tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi dahil olmak üzere tüm camilerde kandil kutlama programları yapıldı. Namaz sonrasında, Hulusi Efendi Vakfı tarafından camilere gelenlere Somuncu Baba Sebil Ekmeği, gül ve şerbet ikram edildi; çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtıldı.