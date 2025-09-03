Haberler

Mevlit Kandili İçin Program Düzenlendi

Nevşehir’de Candil Programı

Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir’de Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde etkinlikler düzenlendi. Nevşehir’de Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi’nde yatsı namazı öncesi gerçekleşen kandil programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda din görevlileri tarafından ilahiler ve kasideler seslendirildi. İl Müftüsü Kazım Güzel’in vaaz ve duasının ardından etkinlik sona erdi. Cami çıkışında, vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Yozgat’ta Mevlit Kandili Kutlaması

Yozgat’ta Çapanoğlu Büyük Camisi’nde yapılan programda, yatsı namazı öncesi Kur’an-ı Kerim ve mevlit okundu. İl Müftüsü Nihat Kök’ün vaazı ve duasının ardından etkinlik tamamlandı. Cami çıkışında, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kırşehir’de Dini İkramlar

Kırşehir’de Hoca Ahmet Yesevi Camisi’nde gerçekleştirilen programda, Kur’an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu. İl Müftüsü Mustafa Tekin, ibadetlerin önemi hakkında vaaz verip şehitler ve mazlum coğrafyalar için dualar etti. Kılınan namazın ardından sona eren programda, cemaate kandil simidi ve lokum ikramı yapıldı.

Isparta’da 243 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da düzenlenen operasyonlarda, ağır suçlardan hapis cezası bulunan 79 kişi dahil toplam 243 aranan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Suçlar arasında dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti bulunuyor.
19 Yaşındaki Can G. Saldırıyla İlgili

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Savcı Ercan Kayhan, bir restoranda bıçaklı saldırıya hedef oldu. Kayhan'ın kimliği ve yaşadığı yer hakkında bilgi veriliyor.

