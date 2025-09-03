Haberler

Mevlit Kandili İçin Program Yapıldı

MEVLİT KANDİLİ PROGRAMLARI

Mevlit Kandili vesilesiyle Bayburt’taki tüm camilerde özel kandil programları düzenleniyor. Yatsı namazı öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başlayan etkinliklerde, ilahiler söyleniyor ve dualar ediliyor.

AİLENİN ÖNEMİ VURGULANDI

İl Müftüsü Bayram Danacı, Tarihi Ulu Camii’nde ‘Peygamberimiz ve Aile Ahlakı’ temalı bir vaaz veriyor. Vaazında Müftü Danacı, ailenin önemine dikkat çekerek, sağlam bir aile yapısının oluşturulmasında rehberliğin Kur’an ve sünnet olduğunu ifade ediyor.

Program, başta Doğu Türkistan, Gazze ve Filistin olmak üzere dünyada zulme uğrayan Müslümanlar için yapılan dualarla sona eriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yangında 10 Saat Kayıp Var

Söke'deki Sazlıköy Mahallesi'nde başlayan maki yangını ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale için ekipler 10 saat süresince mücadele ediyor.
Haberler

İstanbul Barosu, Sazlıdere’deki inşaatı kınadı

İstanbul Barosu'nun çevre komisyonu, Kanal İstanbul'daki inşaat artışına dikkat çekerek hukukun üstünlüğünün sağlanmasını ve doğa haklarının korunmasını talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.