Mevlit Kandili İçin Program Yapıldı

MEVLİT KANDİLİ PROGRAMLARI

Mevlit Kandili vesilesiyle Bayburt’taki tüm camilerde özel kandil programları düzenleniyor. Yatsı namazı öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başlayan etkinliklerde, ilahiler söyleniyor ve dualar ediliyor.

AİLENİN ÖNEMİ VURGULANDI

İl Müftüsü Bayram Danacı, Tarihi Ulu Camii’nde ‘Peygamberimiz ve Aile Ahlakı’ temalı bir vaaz veriyor. Vaazında Müftü Danacı, ailenin önemine dikkat çekerek, sağlam bir aile yapısının oluşturulmasında rehberliğin Kur’an ve sünnet olduğunu ifade ediyor.

Program, başta Doğu Türkistan, Gazze ve Filistin olmak üzere dünyada zulme uğrayan Müslümanlar için yapılan dualarla sona eriyor.