Mevlit Kandili Muş’ta Kutlandı, Dualar Okundu

MEVLİT KANDİLİ COŞKUYLA KUTLANDI

Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişi vesilesiyle Mevlit Kandili, Muş’ta dualar ve etkinliklerle kutlandı. Kentteki İmam-ı Şafii Camisi’nde yatsı namazı için bir araya gelen vatandaşlar, kılınan namazın ardından gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi programına katıldılar. Program çerçevesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlit okunması ve duaların yapılması gibi etkinlikler yer aldı. Yoğun ilginin olduğu bu programda katılımcılar, Hazreti Peygamber’in örnek hayatına dair sohbetler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

PAYLAŞILAN DUYGULAR VE DİLEKLER

İmam Şafii Camii’nde din görevlisi olarak görev yapan Muhammed Fecri Yıldırım, gerçekleştirdiği konuşmada birlik ve beraberlik ile Peygamber sevgisinin önemine dikkat çekti. Yıldırım, “Mevlid-i Nebi Haftası’nın İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Bu mübarek ve coşkulu günün camimizde icra edilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Farklı renklerden, dillerden ve ırklardan insanların Peygamber sevgisi etrafında buluşmaları bizim için en değerli hazinelerden biridir. Renklerin, dillerin ve coğrafyaların sahibi Allah’tır. Bunlara yanlış bir gözle bakmak, Allah’a karşı büyük bir saygısızlık olur” diye konuştu. Ayrıca, Yıldırım, Peygamberimizin ışığına ve yoluna bağlı kalarak genç nesillere örnek olma gerektiğini vurguladı.

Peygamber SEVGİSİ GELECEĞE TAŞINMALI

Gençlerin, Peygamber sevgisini geleceğe taşımak için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Yıldırım, toplumda bu sevgiyi yayma konusundaki önemini dile getirdi. “Biz inanıyoruz ki ülkemizin evlatları, bütün renkleriyle bu davayı insanlığa mal ederek bu ağır sorumluluğu layıkıyla üstlenecektir. Rabbim, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, bütün gençlerimizin şefaatine nail eylesin. Bizleri Peygamber’e layık bir ümmet, Allah’a layık bir kul eylesin. Kalbiniz mübarek olsun” diyerek sözlerini tamamladı.