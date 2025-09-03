Mevlit Kandili Programı Düzenlendi Cami

NEVŞEHİR’DE MEVLİT KANDİLİ PROGRAMI

Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir’de Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde özel programlar düzenlendi. Nevşehir’deki etkinlik, Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi’nde yatsı namazından önce gerçekleştirildi. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Din görevlileri tarafından seslendirilen ilahi ve kasidelerin ardından, İl Müftüsü Kazım Güzel’in vaazı ve duasıyla program sona erdi. Cami çıkışında ise, vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu.

YOZGAT’TA MEVLİT KANDİLİ ETKİNLİĞİ

Yozgat’ta, Çapanoğlu Büyük Camisi’nde düzenlenen programda, yatsı namazı öncesi Kur’an-ı Kerim ve mevlit okundu. İl Müftüsü Nihat Kök’ün vaazı ve duasıyla devam eden etkinlik, sonrasında sona erdi. Cami çıkışında, katılımcılara ikramda bulunuldu.

KIRŞEHİR’DE DÜZENLENEN MEVLİT KANDİLİ ETKİNLİĞİ

Kırşehir’de Hoca Ahmet Yesevi Camisi’nde yapılan programda, Kur’an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu. İl Müftüsü Mustafa Tekin, ibadetlerin önemi üzerine bir vaaz verdi. Şehitler ve mazlum coğrafyalar için dualar edildi. Kılınan namazın ardından gerçekleştirilen program, cemaate kandil simidi ve lokum ikram edilerek tamamlandı.