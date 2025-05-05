Mevlüt Kandemir’in Cansız Bedeni Bulundu

DENİZLİ’DE KAYBOLAN MANTAR TOPLAYICISININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, mantar toplamak için dağlık alanlara giden 70 yaşındaki Mevlüt Kandemir’in cansız bedeni, 5 gün sonra bulundu. Kandemir’in uçurumdan düştüğü anlaşılırken, cansız bedeni bölgeden helikopterle alındı.

DAĞLIK ALANDA MANTAR TOPLAMAYA GİTTİ

Pamukkale ilçesinde yaşayan Mevlüt Kandemir, 29 Nisan günü Zeytinköy Mahallesi’ndeki ormanda mantar toplamak amacıyla gitti ve bir daha geri dönmedi. Yakınları, kendisine ulaşamayınca durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Bu ihbarın ardından, bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başladı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen arama çalışmaları, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Denizli arama kurtarma ekibi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) üyelerinin de desteğiyle sürdürüldü.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Mevlüt Kandemir’in cansız bedeni, 30 Nisan günü saat 16.00 sularında bulundu. Uçurumdan düştüğü tespit edilen Kandemir’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.