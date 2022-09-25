Rize’de etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından öğle saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı.

Kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları’nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.

ERZURUM’DA İLK KAR SEVİNCİ

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken’in zirve noktası olarak bilinen Ejder Tepesi’ne de mevsimin ilk karı yağdı.

Palandöken Kayak Merkezi’nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü.

Oltu ilçesinde de iki gündür devam eden sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçeye bağlı Başaklı Mahallesi’ndeki 2200 rakımlı yaylada kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası yayla yolundan ilçe merkezine seyir halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Sürücülerden Burhan Demir, “Çok sıcak geçen bir yaz sonrası havaların aniden soğumasıyla birlikte gelen kar bizler için büyük bir sürpriz oldu.” dedi.

BAYBURT

Bayburt’ta da yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Kar yağışı nedeniyle Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köyleri ile 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı’nın zirvesindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.