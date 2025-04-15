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Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Toplantı

TOPLANTIYLA İHTİYAÇLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Konya’nın Kulu ilçesinde mevsimlik tarım işçileri için istişare toplantısı yapıldı. Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat’ın başkanlığındaki toplantı, protokol üyelerinin katılımıyla Kaymakamlıkta gerçekleşti. Toplantıda, yaz aylarında ilçe genelindeki tarım alanlarında çalışacak olan mevsimlik işçilerin barınma, eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal faaliyetler gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi konuları üzerinde duruldu.

KOORDİNASYON VE HASSASİYET VURGUSU

Toplantıda, ilgili kurumların kendilerine düşen görevlerde gereken hassasiyeti göstererek, koordineli bir şekilde ortaya çıkabilecek sorunların çözüme kavuşturulması gerektiği ifade edildi. Bu süreçte tüm paydaşların işbirliği içinde olmasının önemi vurgulandı.

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