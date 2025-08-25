MEXC, Trader’ın Fonunu Dondurdu İddiası

TRADER’IN FONLARININ DONDURULMASI VE HAKSIZLIK İDDİASI

Kripto para borsası MEXC, temmuz ayında bir traderın 3,1 milyon dolar değerindeki fonunu dondurduğu iddialarıyla dikkatleri üzerine çekti. “White Whale” takma adlı trader, bu kararın adaletsiz olduğunu savunarak 2 milyon dolarlık bir sosyal medya baskı kampanyası başlattı. Trader, X platformunda yaptığı açıklamada, MEXC’nin fonları serbest bırakmamak için “bir yıl inceleme” şartı koyduğunu ifade etti. White Whale, “Ne tür bir inceleme 12 ay sürer, üstelik tek bir belge veya suçlama olmadan?” diyerek durumu sorguladı.

KAMPANYA VE ÖDÜLLER

Kampanya kapsamında, kullanıcıların Base ağı üzerinde ücretsiz NFT basmaları, profil resimlerini değiştirmeleri ve #FreeTheWhiteWhale etiketiyle MEXC yöneticilerini etiketlemeleri istendi. Katılım gösteren ilk 20.000 NFT sahibine, fonların serbest bırakılması durumunda kişi başına 50 USDC dağıtılacağı belirtildi. Toplamda 1 milyon dolar değerindeki USDC bu ödüllere ayrılırken, diğer 1 milyon doların “dikkatle seçilmiş yardım kuruluşlarına” bağışlanacağı açıklandı.

KYC SÜRECİ VE İDDİALAR

White Whale, Know Your Customer (KYC) sürecini tamamladığını vurgulayarak kendisine yöneltilen herhangi bir suçlama olmadığını belirtti. İddialara göre, benzer şekilde dondurulmuş birçok hesap bulunuyor. Trader, bunun “borsanın en kârlı kullanıcılarını cezalandırma politikası” olduğunu öne sürdü. White Whale ayrıca, MEXC’nin piyasa yapıcı ortaklarıyla çıkar çatışması yaşadığını iddia etti ve “Tek suçum fazla kârlı olmam. Dış piyasa yapıcılarını sürekli yendim ve bunun bedelini ödüyorum.” dedi. Kripto araştırma şirketlerinin verilerine göre, piyasaya yeni giren projelerin çoğunda piyasa yapıcıların adil fiyat keşfini engelleyen stratejiler uyguladığı ifade ediliyor. Sektör uzmanları, bu durumun kullanıcı güvenini zedelerken merkezi borsalara olan eleştirilerin artabileceği görüşünde.