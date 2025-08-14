Meydan Camisi 15 Ağustos’ta Açılacak

RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Sivas’ın merkezinde yer alan Meydan (Hasan Paşa) Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyondan geçirilip yeniden canlandırıldı. Cami, 15 Ağustos’ta kılınacak cuma namazıyla tekrar ibadete açılacak. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamaya göre, “Ana giriş kapısı üzerinde bulunan kitabeler incelendiğinde, 1564 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Hasan Paşa tarafından yaptırıldığı anlamına gelmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine sahip olan Meydan (Hasan Paşa) Camisi, Uluslararası Ravza Derneği sponsorluğunda restore edildi. İhya çalışmaları tamamlanan yapı, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla 15 Ağustos Cuma günü, kılınacak cuma namazıyla halkın hizmetine sunulacak” ifadeleri yer aldı.

ŞEMS-İ SİVASİ TÜRBESİ DE YENİLENİYOR

Meydan Camisi’nin Hasan Paşa adına düzenlenmiş 1564 tarihli vakfiye kayıtları olduğu vurgulanarak, “Cami, doğu-batı yönünde dikdörtgen planlıdır. Harimdeki dört fil ayağı, yapıyı enlemesine iki sahına ayırıyor. Yapı, bugüne kadar birçok onarım görerek yapısal ve mekansal değişimlere uğramıştır. Cami, 20’nci yüzyıl başlarına kadar süren onarımlarla doğu ve batı yönlerinde genişletilmiştir. 1517 yılında Zile’de doğan ve ‘Kara Şems’ veya ‘Şems-i Aziz’ olarak bilinen Şems-i Sivasi, Halvetiyye tarikatının kolu olan Şemsiyye’nin kurucusudur. Hasan Paşa, Şems-i Sivasi’yi Meydan Camisi’nde şeyhlik ve vaizlik yapması için bizzat Sivas’a davet etmiştir. 1597’de vefat eden Şems-i Sivasi, cami avlusuna defnedilmiştir. Türbenin kapısının üzerinde ve duvarlarında yer alan kitabelere göre, Şems-i Sivasi’nin ölümünün ardından yaklaşık üç yıl sonra 1600 yılında türbenin ilk kısmı tamamlanmıştır. İkinci bölüm ise 1847-1848 yılları arasında eklenmiştir. Bu türbe de caminin restorasyonuyla 2024-2025 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yenilenmiştir.” bilgileri paylaşıldı.

MEZAR TAŞLARI VE KİTABELERİN ÖNEMİ

Restorasyon sırasında, sonradan eklenmiş zemin döşemelerinin kaldırılması ile bugüne kadar bilinmeyen bir mezar taşı keşfedildi. Mezar taşları ve kitabelerin transkripsiyonu, akademisyenlerden alınan bilimsel destekle incelendi ve mezar taşının Şemsi Sivasi Hazretleri’nin en küçük oğlu olan Şeyh Müeyyed Efendi’ye ait olduğu belirlendi. Şeyh Müeyyed Efendi, 1611-1659 yılları arasında yaklaşık 48 yıl süreyle Sivas’ta Halveti tarikatının Şemsiye kolunun postnişinliğini üstlenmiştir. Tarikatın sonraki postnişinlerinin de Şeyh Müeyyed Efendi’nin soyundan gelmesi, bulunan mezar taşının tarihi ve kültürel önemini artırmaktadır.