Meydana Gelen Sarsıntılar Hakkında Bilgilendirme

DEPREM BİLGİLERİNİN HIZLI ULAŞIMI

Vatandaşlar bir sarsıntı hissettiklerinde ilk olarak “Bugün deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. Gerçekleşen depremler ise anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerinde yayımlanıyor. Peki, bugün İstanbul’da bir deprem meydana geldi mi? 26 Ağustos 2025’te İzmir’de deprem oldu mu? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini vatandaşlarla paylaşarak anlık bilgilendirme sağlıyor.

AFAD’IN GÜNCEL VERİLERİ

Kuruluş, farklı bölgelerde gerçekleşen sarsıntıları inceleyerek internet sitesinde son 500 depremi kamuoyunun erişimine açıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, güncel deprem verilerini düzenli olarak paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. AFAD, Türkiye genelinde olan depremleri hızlı ve güvenilir şekilde kamuya sunuyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtı için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel verileri takip edilebiliyor.

ANLIK ANALİZLER VE DETAYLI BİLGİLER

Bu kurumlar anlık analizlerle gerçekleşen sarsıntıları kaydediyor ve vatandaşlara sunuyor. Son 500 deprem verisine kadar detaylı bilgiye bu platformlardan ulaşmak mümkün.