Meyve Fiyatları Artışı Yanlış Algılandı

MEYVE FİYATLARINDAKİ ARTISIN NEDENLERİ

Meyve fiyatlarında yaşanan artışın nedeninin haller olmadığını ifade eden Denizlili halciler, bu durumun verim kaybı ve plansızlıktan kaynaklandığını belirtiyorlar. Denizli Sebze Meyve Komisyoncular Derneği (DEMESKO) Başkanı Halil Öztürk, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışla ilgili büyük önem taşıyan açıklamalarda bulundu. Denizli Hali’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Öztürk, kamuoyunda hallerin fiyat artışlarının tek nedeniymiş gibi gösterilmesine karşı çıktığını vurguladı.

VERİM KAYBI VE FİYAT ARTISLARI

Bu yılın Şubat ve Nisan aylarında meydana gelen soğuk hava ve dolu olaylarının meyve rekoltesini olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Başkan Öztürk, “Kiraz, erik ve kayısı gibi sert çekirdekli meyvelerde yüzde 60 ile 65 arasında verim kaybı yaşandı. Bu durum da fiyatlara yansıdı. Örneğin kiraz, halde 200-220 TL bandında işlem görüyor. Ancak pazarda ve markette bu fiyat üç-dört katına çıkabiliyor” şeklinde konuştu. Özellikle sosyal medyada dolaşan “kirazın tanesi 10 TL” gibi haberlerin yanıltıcı olduğunu aktaran Öztürk, bu fiyatların haldeki satış fiyatlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Ayrıca, “Önümüzdeki dönemde elma ve limon fiyatlarında da artış bekleniyor” dedi.

Fiyat artışının yalnızca hallerle ilişkilendirilmesinin yanıltıcı olduğunu ortaya koyan Başkan Öztürk, “Türkiye’de tüketilen sebze ve meyvenin yalnızca yüzde 25 ile 30’u hallerden geçiyor. Biz nasıl piyasayı tek başımıza belirleyebiliriz?” şeklinde konuştu. 2012 yılında yürürlüğe giren 5957 sayılı Hal Yasası’nın beklentilere yanıt vermediğini belirten Öztürk, “O dönem ‘meyve-sebzede fiyat yüzde 25 düşecek’ denmişti ama tam tersi oldu. Hallerin suçlanması, kolay bir yol ama yanlıştır” ifadelerini kullandı.

TARIMDA PLANLAMA VE DESTEKLER GEREKİYOR

Tarım politikalarında planlama eksikliğine dikkat çeken Öztürk, çözüm önerilerini şöyle sıraladı: “Tarım Bakanlığı ve ilgili kurumlar, üretimin planlı bir şekilde yapılmasını sağlamalı. Hangi bölgede ne kadar ürüne ihtiyaç varsa ona göre üretim yapılmalı. Ayrıca üreticiye doğal afetlere karşı koruma sağlayacak destekler verilmeli. Üretici üretsin, ama pazarlama işini profesyonel yapılar yapsın. Kooperatifler, birlikler ve mevcut haller bu iş için en uygun yapılardır. Meyve-sebze fiyatlarındaki artışın tek kaynağı haller değil. Bizler bu işin sadece bir parçasıyız. Sorunun çözümü üretimde, planlamada ve desteklemededir. Lütfen algılara değil, gerçeklere bakalım.”